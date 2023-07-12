Шесть кредитов оформили на жителя ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

Шокирующую новость узнал житель Ленинского района ЕАО, когда запросил свою кредитную историю. На нем висело шесть займов, которые он не оформлял. Общая сумма долга превысила 42 тысячи рублей.

Мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что кредиты кто-то оформил на его имя в конце июня.

- По словам пострадавшего, в заявках на кредиты был указан его номер телефона, который у него был в пользовании полгода назад. Также мужчина сообщил, что паспорт не терял и свои персональные данные никому не передавал, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полиция проводит проверку и выясняет, кто и каким образом смог оформить на сельчанина несколько займов.

Между тем в Хабаровском крае появилась новая схема мошенничества. Аферисты рассылают людям электронные письма якобы от Центробанка.

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