Врач вымогал деньги у пациентов в Магадане

Врач вымогал деньги с пациентов в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

Известно, что врачи дают клятву Гиппократа. Но некоторые доктора о ней забывают. Так, на Колыме приговор суда выслушал врач, который вместо того, чтобы лечить пациентов, разводил их на деньги. Против него завели дело о мошенничестве. Жертвами медика стали пять человек.

- Врач ввел в заблуждение пациентов и сообщил им о том, что в больнице отсутствуют препараты и медицинские изделия, необходимые для успешного проведения хирургических вмешательств. Потерпевшие перевели ему денежные средства на общую сумму свыше 665 тысяч рублей. При этом они были обеспечены всем необходимым за счет средств обязательного медицинского страхования, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Теперь в течение двух лет врачу предстоит трудиться не в поликлинике, а на исправительных работах. От заработка 10 процентов он будет отдавать в доход государства. Также с него взыскали полученные от пациентов деньги и моральную компенсацию.

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