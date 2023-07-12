140 миллионов рублей за полгода направлено на соцконтракты в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом полугодии власти Хабаровского края выделили 140 миллионов рублей на выплаты по социальным контрактам. Эти средства позволили заключить 821 договор. Помощь получили 2,6 тысячи человек. Субсидия из федерального бюджета составила 111,5 миллиона рублей.

Социальный контракт является инструментом социальной поддержки малоимущих граждан и может использоваться для открытия собственного дела, личного подсобного хозяйства или получения новой профессии. Средняя сумма выплат составляет 179 тысяч рублей. На период поиска работы предоставляется 21 тысяча рублей, на ведение бизнеса - до 350 тысяч, а на содержание личного подсобного хозяйства - до 200 тысяч.

Жители региона, получившие помощь, открыли свое дело в сфере красоты, авторемонта, пошива одежды. Самыми популярными направлениями стали ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и ведение бизнеса.

Заключить соцконтракт могут как трудоспособные граждане, так и пенсионеры, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Для этого нужно обратиться в центры соцподдержки населения по месту жительства, в МФЦ или через портал госуслуг.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.