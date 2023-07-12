Мэр Хабаровска внепланово отправился в поселок Горького после жалоб жителей Фото: скриншот

Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел прямой эфир в своих социальных сетях. К нему обратился житель поселка Горького, который пожаловался на ужасное состояние улицы Воровского. По его словам, там много ям и все раскопано.

Сергей Кравчук рассказал, что на этой территории сейчас работают специалисты «Водоканала». На следующий день он решил внепланово отправиться в поселок, чтобы оценить обстановку своими глазами.

- Во время прямого эфира ко мне поступило заявление о нарушении благоустройства на Воровского, 22, 24, 26. Сейчас мы едем на поселок Горького, я внес коррективы в наш график, зайдем, посмотрим, что «Водоканал» там натворил и когда он собирается это исправлять. Я туда пригласил директора «Водоканала», чтобы он на месте ответил на эти вопросы, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас сотрудники компании проводят капремонт водопровода. И как только он закончится - это должно случиться в ближайшее время - все вернется в первоначальный вид. Глава краевой столицы пообещал взять вопрос под личный контроль.

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