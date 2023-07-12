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НовостиОбщество12 июля 2023 6:58

Евгений Зубарев назначен главой отдела МВД России по Вяземскому району

Нового руководителя представил начальник краевого УМВД Андрей Шабашов
Александра ЯВИЩЕНКО
Евгений Зубарев назначен главой отдела МВД России по Вяземскому району

Евгений Зубарев назначен главой отдела МВД России по Вяземскому району

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Андрей Шабашов представил нового главу районного отдела полиции - подполковника Евгения Зубарева. Он имеет большой опыт практической работы, необходимый для эффективной работы в новой должности.

На нового руководителя теперь возложена большая ответственность за вверенный личный состав, состояние правопорядка и безопасности жителей Вяземского района.

Ранее начальник краевого УМВД РФ Андрей Шабашов представил нового руководителя отдела МВД по Хабаровскому району. Им стал подполковник полиции Максим Полухин. Он вступил в новую должность с 6 июля 2023 года.

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