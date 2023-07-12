Евгений Зубарев назначен главой отдела МВД России по Вяземскому району Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Андрей Шабашов представил нового главу районного отдела полиции - подполковника Евгения Зубарева. Он имеет большой опыт практической работы, необходимый для эффективной работы в новой должности.

На нового руководителя теперь возложена большая ответственность за вверенный личный состав, состояние правопорядка и безопасности жителей Вяземского района.

Ранее начальник краевого УМВД РФ Андрей Шабашов представил нового руководителя отдела МВД по Хабаровскому району. Им стал подполковник полиции Максим Полухин. Он вступил в новую должность с 6 июля 2023 года.

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