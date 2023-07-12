Проблемы с электричеством и транспортом могут произойти в Хабаровском крае в июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России подготовили прогноз о возможных ЧС в регионах России, в том числе и в Хабаровском крае.

Так, в ближайшую неделю на севере региона ожидается дефицит осадков и усиление ветра свыше 18 метров в секунду. Все это создает условия для распространения крупных пожаров. Также прогноз касается и других дальневосточных регионов - юга Колымы, центра и запада Якутии, севера Забайкалья и запада Чукотки.

Рассказали ученые и о паводковой ситуации.

- В целом гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям. Во второй декаде июля из-за сильного ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 миллиметров осадков ожидаются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, - сообщили во ВНИИ ГОЧС.

Ситуация коснется не только Хабаровского края, но и Приморья, Забайкалья, Бурятии, Сахалина и Иркутской области.

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