Почти четыре тысячи туристов пересекли границу в Хабаровске Фото: минтранс Хабаровского края

Спустя три года с начала пандемии коронавируса в Хабаровске открылось пассажирское сообщение с Китаем. В Поднебесную смогли отправиться почти четыре тысячи туристов.

Только за первый месяц работы пункта в КНР уехал 2101 человек, а в Россию приехали 1772 туриста.

- В настоящее время пассажирские перевозки по направлению Хабаровск - Фуюань выполняются двумя китайскими судами вместимостью 50 человек и 99 человек, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Больше всего пассажиров таможня встречает по пятницам и воскресеньям по обоим направлениям. Большей популярностью маршрут пользуется среди хабаровчан, которые за долгое время соскучились по Поднебесной. Среди китайцев же пассажиропоток не превышает 30 процентов.

Спустя месяц после возобновления движения пассажирских автобусов через пункт пропуска в Покровке прошло больше 600 туристов.

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