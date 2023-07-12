Михаил Дегтярев встретился с уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с уполномоченным по правам человека в регионе Игорем Чесницким. Каждый год он докладывает главе края о проделанной работе. Также Игорь Чесницкий предложил новые мероприятия на этот год.

В прошлом году основным направлением стала помощь мобилизованным и их семьям. В край приехали беженцы из регионов Украины, из-за чего также выросло число обращений. Только от них поступило 80 вопросов, от участников СВО и их родных - 897. Удалось помочь каждому.

- Нам пришлось полностью перестроить работу нашего аппарата. Запустили горячую линию, интернет-приемную, работали вместе с правительством края по горячей линии 112. Все обращения отрабатывались во взаимодействии с органами военного управления, военной прокуратурой и аппаратом федерального уполномоченного. Можно сказать, что с каждой такой семьей у нас налажена обратная связь, - сказал Игорь Чесницкий.

Случился и сдвиг в тематике обращений по спецоперации. Если раньше людей беспокоили вопросы выплат и выдачи жилья, то сейчас это подтверждение стажа, объединение выплат и другие простые проблемы.

Лидером среди обращений стало социальное обеспечение. Но в прошлом году в полтора раза снизилось число вопросов о качестве медицинской помощи и по линии УФСИН. Меньше стало жалоб и на транспортную доступность.

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