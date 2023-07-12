Жительница Хабаровска уговаривала начальника дать несуществующую взятку налоговой Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске вынесли приговор 62-летней женщине за попытку похитить приличную сумму денег. Против нее завели дело за покушение на мошенничество. Решение принял Центральный суд.

Несколько месяцев женщина пыталась убедить учредителя своей компании, что знакомые в налоговой за взятку в 11,5 миллиона рублей могут помочь снизить сумму недоимки по налогам с 15,5 миллиона до 100 тысяч рублей. На самом деле она не планировала никому платить, а хотела забрать деньги себе.

- Подсудимая получила от потерпевшего, действующего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, муляж денежных средств в сумме шести миллионов рублей в качестве предполагаемой взятки, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщину признали виновной. Ей дали три года условно, еще такой же срок станет испытательным. Также она должна выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

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