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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:35

Жительница Хабаровска уговаривала начальника дать несуществующую взятку налоговой

Деньги она планировала забрать себе
Василина ИКОННИКОВА
Жительница Хабаровска уговаривала начальника дать несуществующую взятку налоговой

Жительница Хабаровска уговаривала начальника дать несуществующую взятку налоговой

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске вынесли приговор 62-летней женщине за попытку похитить приличную сумму денег. Против нее завели дело за покушение на мошенничество. Решение принял Центральный суд.

Несколько месяцев женщина пыталась убедить учредителя своей компании, что знакомые в налоговой за взятку в 11,5 миллиона рублей могут помочь снизить сумму недоимки по налогам с 15,5 миллиона до 100 тысяч рублей. На самом деле она не планировала никому платить, а хотела забрать деньги себе.

- Подсудимая получила от потерпевшего, действующего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, муляж денежных средств в сумме шести миллионов рублей в качестве предполагаемой взятки, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщину признали виновной. Ей дали три года условно, еще такой же срок станет испытательным. Также она должна выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

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