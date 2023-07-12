Фальшивое сливочное масло нашли в социальном учреждении Хабаровска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В социальном учреждении Хабаровска сотрудников и постояльцев кормили фальшивым сливочным маслом. Это выяснилось после проверки Россельхознадзора, сотрудники которого отобрали пробы по госзаказу.

- По данным поставщика, обязавшегося поставить масло в одно из хабаровских социально значимых учреждений, масло было произведено в Московской области, - сказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

В лаборатории масло проверили на антибиотики, микотоксины и нормы по стеринам и жирнокислотному составу. По последним показателям исследования дали положительный результат, что в этой ситуации плохо. Жирнокислотный состав прямо говорит о фальсификате, а стерины - это масла на растительной основе. Их в сливочном масле быть не должно.

Специалисты сформировали отчет и передали его заказчику.

К слову, это не первый такой случай. Ранее из Подмосковья уже поступал фальсификат.

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