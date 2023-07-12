Отправиться в сплавы и прогулки по рекам могут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Партнеры проекта «Отдыхаем в крае» разработали новую программу на выходные. Сейчас, в разгар жары, растет популярность отдыха на природе.

- Альтернативой пляжному отдыху могут стать сплавы. Например, программа «Город и скалы». Это красивый маршрут по реке Амур вдоль северной части города. Стартует прогулка с пляжа на Правобережной, участники речного тура проплывут под Амурским мостом, высадятся на пикник на Заячьем полуострове, полюбуются с воды на обрывистые скалы Воронежа и финишируют на берегу в районе зоосада «Приамурский». Длительность - три с половиной часа, предусмотрен трансфер в центр города. По договоренности возможно проведение прогулки на закате, - рассказали в министерстве туризма края.

Также во время сплавов можно посетить главную природную достопримечательность края - Киинские писаницы. Выезд состоится 16 июля. А если нет много времени, то можно выделить несколько часов на прогулку версии «лайт». Сплавиться можно одному или вдвоем. Также недавно открыли новый маршрут до музея Амурского моста. Он включает в себя и экскурсию.

В министерстве туризма напоминают о правилах безопасности на воде. Там советуют ехать в такие путешествия с проверенными туристическими компаниями, а во время поездки не забывать надевать спасательный жилет и быть внимательным. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, заходить в водоем в алкогольном опьянении и заплывать за буйки. Смертей на воде становится много.

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