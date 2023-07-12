Татьяна Абазовская стала новым директором музыкального театра Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском краевом академическом музыкальном театре назначили нового руководителя. Им стала Татьяна Абазовская. Пока она исполняет обязанности директора культурного учреждения, к которым приступила 12 июля.

Татьяна Павловна родилась на Алтае в 1971 году. У нее есть высшее образование по специальности «Юриспруденция», которое она получила в Москве.

- Она проходила переподготовку и повышала квалификацию по направлениям: бизнес-анализ и системный анализ, оценка проектов, а также управление государственными и муниципальными закупками, заказами и другие, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Начинала карьеру Татьяна Павловна по специальности в различных организациях, среди которых окружной военный госпиталь Хабаровска и минсельхоз Новосибирской области.

Руководит она уже 10 лет, есть опыт правового управления, в организации государственных закупок, хозяйственно-финансовой деятельности. В отрасли культуры она работала в краевом научно-образовательном творческом объединении культуры – именно оно организовывает и проводит культурные мероприятия в регионе. При ее руководстве в Хабаровском крае создали «АмурФест», который так любят жители и гости региона, предприниматели и мастера.

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