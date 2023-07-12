Двое подростков сбросили с моста беременную девушку ради денег на Колыме

По данным следствия, парень рассчитывал, что девушка умрет от удара и ее тело унесет в море Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области 17-летний парень и 16-летняя девушка сбросили с моста в реку свою беременную подругу. Подростки хотели завладеть ее деньгами и арендуемой квартирой. В ситуации разбирается Следственный комитет.

ЧП случилось 9 июля в поселке Ола. Подростки заманили беременную 18-летнюю колымчанку на мост через одноименную реку. Парень схватил жертву и сбросил ее в воду. Он, по данным следствия, рассчитывал, что девушка умрет от удара и ее тело унесет в море.

Чтобы замести следы, 16-летняя девушка отправила с телефона жертвы сообщение подруги. В тексте говорилось о том, что беременная якобы хочет свести счеты с жизнью. Но план подростков провалился: пострадавшую спас сидевший на берегу иностранец.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений». Подросткам грозит до 7,5 года лишения свободы.

- Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его соучастнице - подписка о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Следствие продолжает выяснять детали ЧП.

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