Почти семь тысяч первоклашек зачислили в школы Хабаровска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске с 1 апреля по 30 июня школы принимали документы от родителей будущих первоклассников. Подать их в этот период можно было по прописке – то есть ребенок должен жить на закрепленной за учреждением территории. Всего поступило 6 964 заявки.

- Сейчас прием идет так, как мы запланировали, проблем или необходимости предусматривать дополнительные классы пока нет. В этом году рассчитываем на 8 200-8 300 первоклассников, и впереди еще почти два месяца. По нашим подсчетам, только в августе школы получают больше 500 заявлений от тех, кто долго думал, переехал из других регионов и тому подобное, - рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

По планам в сентябре свои двери откроют 232 первых класса.

Второй этап приема заявок стартовал 6 июля. Он продлится до 5 сентября. В этот период школу можно выбрать по желанию. Устроить ребенка можно в любую, где есть места. Больше всего желающих в центре города – в прошлом году там начали работу самое большое количество дополнительных классов. Некоторых ребят даже пришлось перевести на вторую смену.

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