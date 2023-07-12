Бизнесмен заплатит ребенку за падение на батуте в Магаданской области
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Магаданской области прокуратура проверила батутный центр в Ольском районе. Поводом тому стали травмы, которые получил маленький ребенок во время игры.
Происшествие случилось в январе этого года. Ребенок упал с надувного аттракциона. Несколько месяцев ему пришлось лечиться.
- Установлено, что сертификаты и декларации соответствия на оборудование истекли, соблюдение возрастного ценза при эксплуатации батутов не обеспечено, инструктаж с посетителями не проводился, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
По иску надзорного органа суд взыскал с центра в пользу ребенка 50 тысяч рублей моральной компенсации.
Напомним, в Хабаровском крае компенсацию за проезд к месту отдыха получили больше девяти тысяч пенсионеров. По данным на середину марта, на это государство потратило больше 161 миллиона рублей.
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