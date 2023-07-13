Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 13 июля

Тигр тяжело ранил человека в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Четвертой жертвой нападения тигра в Хабаровском крае стал инспектор охотнадзора, который шел по следу хищника в селе Маяк. Животное напало на мужчину, когда тот застал его за поеданием украденной собаки.

В Комсомольске ФСБ задержала пособников сирийских террористов. Выходцы из стран Центральной Азии помогали бандитам деньгами, которые в последующем направляли на покупку оружия и боеприпасов.

Жительница Хабаровского края спустя 25 лет нашла биологическую семью. Будучи 16-летней, она узнала, что ее воспитывают приемные родители. На поиски биологических родственников ушло девять лет.

Двух подростков обвиняют в покушении на убийство их 18-летней беременной подруги. Они скинули ее с моста и быстро уехали на такси. Оказалось, что причиной такого поступка стали деньги.

В одном из социальных учреждений Хабаровска обнаружили поддельное сливочное масло. Продукт был привезен из Московской области. Теперь партию фальсификата изымут и вернут производителю.

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