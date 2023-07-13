Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца прибыл в Хабаровск Фото: Хабаровская епархия

В стране проходит Всероссийский молебен о Победе, в рамках которого 12 июля в Хабаровск был доставлен ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. После встречи в аэропорту святыня направилась в Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери, на входе в который был совершен молебен. Помолиться перед святыми мощами и попросить помощи у заступника русского воинства пришли жители города. Храм посещали целыми семьями, с детьми.

- Сегодня мы имеем великую радость и духовное утешение, молясь перед мощами небесного покровителя русского воинства. Пусть наша молитва объединит нас в единый духовный сосуд. Будем просить победу для нашего воинства, дабы мы с вами имели возможность прожить тихое житие во всяком благочестии и чистоте, - сказал представитель Хабаровской епархии иеромонах Николай (Белозеров).

Ковчег будет доступен для поклонения в храме с 8:00 до 20:00 с 12 по 14 июля. 13 числа святыню вынесут из собора и совершат молебен на прилегающей к храму площади «Город воинской славы». Начало богослужения в 8:30, а молебна – в 10:00. 14 июля в 14:30 в Успенском соборе будет совершен заключительный молебен, после чего ковчег из Хабаровска отправят в Южно-Сахалинск.

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