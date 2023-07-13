Автобус столкнулся с грузовиком в Биробиджане Фото: скриншот из видео

В городских телеграм-каналах Биробиджана сообщают о ДТП, которое произошло утром 13 июля на улице Советской. В районе дома №72 В столкнулись грузовик и автобус. Очевидцам удалось снять видео на месте ДТП.

В Сети предположили, что один из участников аварии – школьный автобус. Вероятно, пользователи сделал такой вывод из-за характерного цвета машины. Но так ли это на самом деле – неизвестно.

К месту ДТП приехала полиция и «скорая». Информации о пострадавших и обстоятельствах аварии пока нет.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на Владивостокском шоссе в Хабаровске. По предварительным данным, большегруз не пропустил байкера, что и стало причиной аварии.

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