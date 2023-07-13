Автоперегонщик обманул клиентов на девять миллионов рублей в Хабаровском крае

Автоперегонщик обманул клиентов на девять миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске будут судить 46-летнего жителя Приморья, который присвоил девять миллионов рублей. Мужчина обманывал клиентов, обещав им пригнать иномарки, но после перечисления аванса покупатели не видели ни машины, ни своих денег.

Следствие считает, что мошенник промышлял с июня 2008 по декабрь 2022 года. Люди к нему обращались, так как раньше мужчина действительно занимался перегонкой иностранных авто. Он принимал заявки и просил аванс за услуги, а после – игнорировал звонки и сообщения покупателей.

- Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант обвиняется в 17 преступлениях, общий ущерб от которых составил более девяти миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Пока шло расследование, мужчина возместил часть ущерба. Он выплатил чуть больше полутора миллиона рублей. Скоро пройдет суд над ним. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на 10 лет.

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