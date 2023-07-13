Работали в паре: подельника афериста осудят в Хабаровске

Курьер-мошенник предстанет перед судом в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

21-летний хабаровчанин вступил в сговор с другим мужчиной ради незаконной наживы. Они обманывали жителей города и забирали у них деньги. С апреля 2023 года фигурант успел причинить ущерб в размере 300 тысяч рублей. Его жертвами стали два человека.

Обвиняемый исполнял роль курьера. Его подельник звонил хабаровчанам, сообщал о якобы произошедших ДТП с участием их знакомых, а после требовал деньги, обещая не заводить уголовное дело. Когда жертвы были согласны заплатить, «в работу» вступал 21-летний мужчина. Он забирал деньги, оставлял себе часть суммы, а остальное переводил подельнику.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения. Фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

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