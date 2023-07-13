Навстречу «Тойоте»: женщина «под градусом» устроила большое ДТП в Хабаровске

Пьяная женщина разбила два автомобиля в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Хабаровчанка устроила серьезное ДТП вечером 12 июля. Около 19 часов она двигалась на «Хонде Фит» по улице Горького, но в какой-то момент потеряла управление и выехала на встречку. Там она протаранила в лоб «Тойоту Виш», отчего обе иномарки смялись как гармошка.

- За рулем «Хонды» находилась 25-летняя хабаровчанка. Тест на алкоголь оказался положительным. Прибор показал 1,402 миллиграмма на литр, что говорит об опьянении, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Травмы получила виновница ДТП. Водитель второй иномарки не пострадал. В момент аварии он был трезв.

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