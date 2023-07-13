Мэрия Хабаровска проводит соцопрос по молодежной политике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соцопрос, проводимый молодежным советом при администрации Хабаровска, нацелен на выявление основных запросов и потребностей юных жителей города в области молодежной политики. Цель анкетирования – определить направления, в которых должна работать власть города, и выработка приоритетов, соответствующих интересам и потребностям молодежи.

Опрос доступен всем жителям Хабаровска в возрасте от 14 до 35 лет. Он позволит получить полное представление о том, какие проблемы наиболее актуальные и какие вопросы требуют наибольшего внимания. Благодаря этому, органам власти будет легче разрабатывать стратегии и программы для развития политики.

Молодежный совет призывает всех заинтересованных принять участие в опросе.

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