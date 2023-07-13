Инженерные и медицинские классы откроются в школах Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минобрнауки Хабаровского края подвел итоги подготовки к новому учебному году. В 2023-м с 1 сентября начнут работать 808 образовательных учреждений. К началу учебы на их ремонт и обустройство потратят 2,3 миллиарда рублей. Финансирование поступит из федерального, краевого и местных бюджетов.

С 1 сентября в крае откроется 255 профильных классов, в том числе инженерные, медицинские и педагогические. Также начнут работать 23 «Точки Роста». В школы придут 400 молодых педагогов и 14 земских учителей.

В 2023 году учебные заведения получат 16 новых автобусов. С их помощью будет организована перевозка школьников в районах. Еще 41 учреждение получит новую компьютерную технику.

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