Инженерные и медицинские классы откроются в школах Хабаровского края
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Минобрнауки Хабаровского края подвел итоги подготовки к новому учебному году. В 2023-м с 1 сентября начнут работать 808 образовательных учреждений. К началу учебы на их ремонт и обустройство потратят 2,3 миллиарда рублей. Финансирование поступит из федерального, краевого и местных бюджетов.
С 1 сентября в крае откроется 255 профильных классов, в том числе инженерные, медицинские и педагогические. Также начнут работать 23 «Точки Роста». В школы придут 400 молодых педагогов и 14 земских учителей.
В 2023 году учебные заведения получат 16 новых автобусов. С их помощью будет организована перевозка школьников в районах. Еще 41 учреждение получит новую компьютерную технику.
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