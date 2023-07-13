Подпольное казино в центре города: мужчина организовал незаконные игры в Хабаровске

Организатора подпольного казино осудят в Хабаровске Фото: Сергей ГАПОН

В краевой столице будут судить 28-летнего хабаровчанина, который незаконно открыл три точки для проведения азартных игр. По версии следствия, с 2020 года по май 2023 года он нашел три помещения, в которых установил игровые автоматы. Одно из них находилось рядом с автовокзалом на Воронежской, еще два – в центре города: на Льва Толстого и Амурском бульваре.

- В помещениях он разместил 9 электронных игровых терминалов, организовав незаконную игорную деятельность, - уточнили в СУ СКР по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконной организации азартных игр в Сети. Материалы следствия передали в суд для рассмотрения.

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