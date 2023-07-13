Особый кофе, папоротник и халва: какими продуктами Хабаровский край покоряет москвичей

Производители Хабаровского края представили продукцию на фестивале в Москве Фото: минлесхоз РФ

В Москве проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России». Хабаровские производители также представили свою продукцию на Всероссийском мероприятии. Это позволит им заявить о себе и завоевать новые рынки сбыта. На 26 столичных площадках продукцию демонстрируют больше 300 производителей практически со всех регионов страны. Продлится фестиваль до 16 июля.

- Хабаровский край в этом году представляют 11 брендов. Не первый год участвуют «Сидиминский мед» и «Мухенская минеральная вода», - сказала представитель краевого минсельхоза Светлана Абдалова.

Также регион представит на фестивале уникальные дальневосточные деликатесы. Среди них - джем из лимонника на березовом соке, сиропы с шиповником и облепихой, ферментированный по особой технологии кофе, иван-чай, папоротник, напитки с соком лимонника, халву и арахисовую паста с медом, ягоду и рыбную продукцию.

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