Из окон выбивались языки пламени: страшный пожар произошел ночью в Комсомольске

Пожар в пятиэтажном доме произошел в Комсомольске-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы дома №1 в микрорайоне Дружба 13 июля позвонили в «101» примерно в 1:22. Горела одна из квартир на третьем этаже пятиэтажки. Когда подразделения приехали по адресу, из окон уже вырывались мощные языки пламени. Расчеты приступили к тушению огня, а звенья газодымозащитной службы вошли в дом на разведку.

Длинные коридоры были заполнены густым дымом, практически полностью ограничивая видимость. Из здания по лестничным маршам вывели семь человек, которые не смогли покинуть его самостоятельно.

В то же время пожарным удалось локализовать возгорание. На это ушло чуть больше 15 минут. Уже в 2:43 пламя полностью потушили. Площадь пожара составила 18 «квадратов». Одна из комнат квартиры полностью сгорела, а остальные закоптились продуктами горения.

Помощь врачей понадобилась маме годовалого ребенка. Они живут в соседней квартире, куда проник дым. Маленькую девочку тоже забрали в больницу в превентивных целях.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Дознаватели установят обстоятельства ЧП.

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