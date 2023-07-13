Фестиваль «Клевая Колыма» пройдет в Магадане 12 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области определились с датой проведения фестиваля «Клевая Колыма». По планам он должен состояться 12 августа - это суббота. В правительстве обсудили организацию соревнований и культурную программу.

В этом году на место проведения фестиваля претендовали две площадки: на реке Дукча в районе этнопарка «Дюкча» и спиннинговый участок на реке Ола. Там, к слову, в прошлом году хотели провести соревнования, но из-за полноводия их отменили. Рабочая группа проголосовала за этот участок, ведь тут можно удобно расположить судей и участников, и работать проще. На Дукче же организовать соревнования сложнее из-за извилистого русла и небольшого количества удобных мест подхода к водоему. Да и привлекать судей тут придется в два раза больше, чтобы качественно проконтролировать соблюдения условий. Кроме прочего, на каменистом берегу рыбачить неудобно.

- Стоит отметить, что на Оле место проведения уже отработано. Там несколько раз прошли выездные совещания нашей рабочей группы по организации фестиваля. Есть площадка под культурную программу, удобная береговая линия, хорошие подъездные пути, которые министерство дорожного хозяйства и транспорта подготовит к наплыву гостей фестиваля, - сказал зампред правительства Андрей Белозерцев.

Также в планах большая развлекательная программа для зрителей. Ее сейчас готовят в минтуризма. А минсельхоз занимается предложениями по гастрономической части фестиваля. Окончательные решения по призам и номинациям примут в течение недели. О старте приема заявок сообщат дополнительно.

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