Двигатель отключился во время полета в самолете из Магадана
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Пассажиры рейса Магадан - Омолон ждали легкой посадки во время полета 11 июля, но ее не последовало. Примерно в 13:28 экипаж авиакомпании «СиЛА» сообщил о падении уровня масла в левом двигателе. До аэропорта оставалось 15 километров.
Экипаж принял решение отключить левый двигатель, посадка благополучно прошла на правом в 13:34. Топлива на тот момент осталось 500 килограммов.
Происшествием заинтересовалась Дальневосточная транспортная прокуратура. Надзорный орган начал проверку.
- На борту находились четыре члена экипажа и пять пассажиров, которые не пострадали, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Сотрудники оценят соблюдение закона при подготовке самолета к вылету, поддержание его в пригодном состоянии, а также проверят действия экипажа. При необходимости примут меры и накажут виновных.
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