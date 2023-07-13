Двигатель отключился во время полета в самолете из Магадана Фото: Владимир ВОРСОБИН

Пассажиры рейса Магадан - Омолон ждали легкой посадки во время полета 11 июля, но ее не последовало. Примерно в 13:28 экипаж авиакомпании «СиЛА» сообщил о падении уровня масла в левом двигателе. До аэропорта оставалось 15 километров.

Экипаж принял решение отключить левый двигатель, посадка благополучно прошла на правом в 13:34. Топлива на тот момент осталось 500 килограммов.

Происшествием заинтересовалась Дальневосточная транспортная прокуратура. Надзорный орган начал проверку.

- На борту находились четыре члена экипажа и пять пассажиров, которые не пострадали, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сотрудники оценят соблюдение закона при подготовке самолета к вылету, поддержание его в пригодном состоянии, а также проверят действия экипажа. При необходимости примут меры и накажут виновных.

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