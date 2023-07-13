Увезли с переломом грудной клетки: мотоциклист попал в ДТП в Хабаровске

Мотоциклист разбился на улице Тихоокеанской в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Днем 13 июля в Хабаровске произошла серьезная авария, в которой сильно пострадал мотоциклист. Примерно в 13:20 он ехал по Тихоокеанской со стороны Шелеста, когда дорогу ему перегородил «Ленд-Крузер». Иномарка поворачивала влево, нарушив ПДД. Водитель должен был уступить дорогу байку, но по какой-то причине не сделал этого, допустив столкновение.

- Авария случилась в районе дома №165. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Врачи поставили ему предварительный диагноз - перелом грудной клетки. Его увезли в дорожную клиническую больницу №2, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Пострадавшим оказался 41-летний мужчина. Водителю «крузака» 35 лет. Он отказался пройти медицинское освидетельствование, поэтому пока неизвестно, был ли он пьян в момент аварии.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. От этого зависят жизни и здоровье людей. Даже небольшое нарушение может повлечь серьезные последствия.

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