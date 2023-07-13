Москвичи и благовещенцы слетелись на главный неоновый фестиваль лета в Хабаровск Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Цифровая экосистема МТС c помощью технологии аналитики Big Data проанализировала обезличенный мобильный трафик в месте проведения первого дня фестиваля «Амурфест. Лето». Концерт известной группы Dabro посетили туристы из 69 городов России. Больше всего туристов в Хабаровск на фестиваль прилетело из Москвы и Благовещенска.

В мероприятии приняли участие более 10 тысяч зрителей. В топ-5 регионов, откуда прилетели туристы на фестиваль, вошли дальневосточные регионы и два самых крупных города России. Туристы из Москвы составили самую большую долю - 18% от общего числа посетителей. Второе место заняли благовещенцы - 16%. Третье место забрали владивостокцы - 15%. Замыкают пятерку путешественники из Санкт-Петербурга - 11% и Биробиджана - 8%. Самыми удаленными городами России, жители которых посетили «Амурфест. Лето», оказались Брянск, Липецк, Владикавказ, Назрань.

«Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест» с каждым годом все масштабнее, количество участников растет, в даты проведения фестиваля приезжают гости из других городов. Проект «АмурФест» имеет огромный туристический потенциал. Чтобы оценить атмосферу праздника, можно было даже не выходить из дома, МТС предоставила специальный канал связи для организации онлайн-трансляции. В целом мы видим, что в крае появилась необходимость в технологических решениях, которые помогают развивать направления внутреннего туризма, в частности, проанализировать турпотоки, популярные локации для отдыха. Big Data МТС как раз позволяет получить такую информацию, это работающий инструмент для развития туризма, который уже активно используется властями и бизнесом на Дальнем Востоке. Анализ больших данных позволяет предлагать более продуманные логистические решения, создавать еще более привлекательные для туристов события», - прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.