На Чукотку на срочную операцию отправился врач из Хабаровска Фото: Евгений Никонов

Врачи из Чукотской окружной больницы попросили помощи у хабаровских коллег. Пациенту нужно было провести срочную операцию: сделать трепанацию и удалить гематому из мозга. У него было внутримозговое кровоизлияние.

- За помощью к хабаровским нейрохирургам обратились коллеги из ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - пациенту необходимо было оперативное лечение в объеме декомпрессивной трепанации и удаления внутримозговой гематомы, - рассказал зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Анадырь отправился врач-нейрохирург Сергей Башкиров. Он провел операцию, она завершилась успешно. Жизни и здоровью пациента на сегодняшний день ничего не угрожает.

Ранее врачи Хабаровска провели сложную урологическую операцию. У пожилого мужчины было паталогическое сужение уретры. Для расширения использовали слизистую рта.

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