Спасателям не удалось найти утонувшего в Хабаровском крае мужчину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бикинском районе завершились поиски пропавшего на реке мужчины. С 9 июля группа спасателей из села Ракитное обследовали водоем, пытаясь обнаружить его тело. Результатов не было, и полиция приняла решение прекратить поиски.

Напомним, мужчина утонул на реке Бикин 9 июля. По словам очевидцев, ЧП произошло примерно в 100 метрах от железнодорожного моста.

- Для обследования дна привлекалась водолазная группа, спасатели обследовали территорию ниже по течению по водной поверхности и по земле. Поиски результатов не принесли. Операция завершена по решению сотрудников отдела МВД России по Бикинскому району, - сказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За несколько дней поисков удалось проверить больше 15 тысяч квадратных метров дна реки, около 70 километров берега. Спасатели погружались под воду 21 раз.

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