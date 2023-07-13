Житель Якутии за деньги угощал запрещенными веществами наркоманов в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске задержали мужчину из Якутии. Он организовал в краевой столице наркопритон. В полиции выяснилось, что 42-летний житель Железнодорожного района предоставлял свою квартиру наркоманам.

- В ходе проверки эти данные подтвердились. Оперативники зафиксировали, как из квартиры выходили люди с признаками наркотического опьянения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда в квартиру нагрянула полиция, там были хозяин с возлюбленной и двое мужчин. Освидетельствование показало, что незадолго до этого они употребляли наркотики. Во время обыска нашлись использованные шприцы, жгут для внутривенных инъекций, а также посуда, где предположительно готовили запрещенные вещества. Все это направили на исследование.

Собственником квартиры оказался уроженец Нерюнгри. Он рассказал, что с конца мая он периодически за деньги пускал к себе наркоманов и давал им дозу. Гости готовили наркотики себе сами. У мужчины есть уголовное прошлое за спиной. Его судили за кражи, он сидел в колонии. Легального заработка в Хабаровске у него не было, он жил на доход с наркопритона.

Против него завели очередное уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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