Уровень Амура может подняться до 3,5 метра до конца июля в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске прошло заседание оперштаба, посвященное паводковой обстановке в регионе. Специалисты рассказали, что во второй половине июля и начале августа в крае могут пройти циклоны, которые повлияют на гидрологическую обстановку. Особенно сильные дожди пройдут на юге и в центре региона, из-за этого вырастет уровень воды в малых реках, впадающих в Амур. Повлияет на это и обстановка в Забайкалье, Приамурье и ЕАО.

По словам специалистов, гидрологическая обстановка в крае спокойная. Несмотря на порой сильные дожди, она никак не поменяется. Из-за жаркой погоды почва высушена и быстро впитывает влагу. Так будет до конца месяца точно.

- В большинстве районов будет преобладать погода без осадков или с умеренными дождями. На Уссури, на Амуре и на малых реках сейчас водность в районе нормы, где-то чуть выше, где-то чуть ниже, как, например, у Хабаровска - на полметра. Поэтому дожди, которые мы ожидаем в середине июля, кардинально на обстановку не повлияют. К концу месяца с учетом сроков добегания гребня с верхнего течения Амура мы ожидаем у Хабаровска 200-220 сантиметров. При худшем раскладе, если осадков будет больше, чем мы предполагаем, то уровень может подняться до 300-350 сантиметров, - рассказала начальник гидрометцентра Дальневосточного УГМС Светлана Агеева.

На Бурейском и Зейском водохранилищах обстановка тоже спокойная. Большого притока пока не предвидится, как и увеличения объема сбросов воды.

Всего подтопление угрожает 134 селам региона, где живут 7,5 тысячи человек. Уже сейчас группировка из 300 сотрудников МЧС готова реагировать на ЧС, также будут использовать 50 единиц техники, без учета лодок и беспилотников.

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