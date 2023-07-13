Подростки подрабатывали закладчиками в Магадане Фото: Следственный комитет

На Колыме осудили группу молодых людей, в которую входили и подростки, за покушение на оборот наркотиков. В преступной команде было три человека в возрасте от 17 до 21 года.

В январе парни решили заработать, но выбрали для этого не самый легальный способ. Они стали закладчиками.

- Через сеть «Интернет» они получили сведения о тайнике, откуда извлекли предмет с наркотическим средством массой 6,6 грамма, расфасовали его в одной из квартир дома №7 по улице Флотской в 12 свертков и два пакета, часть из которых разместили в «закладках» для незаконного сбыта. Однако 18 января незаконная деятельность злоумышленников была пресечена, а наркотическое средство изъято, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Все трое выслушали приговор. В зависимости от роли в преступной группировке им назначили разные сроки - от четырех до пяти лет условно. Также каждому назначили испытательный срок от трех до пяти лет.

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