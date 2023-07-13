Лечится до сих пор: магаданские полицейские спасли мужчину, на которого напали с ножом

За спасение раненого мужчины наградили полицейских в Магаданской области Фото: УМВД Магаданской области

В Магаданской области 13 июля отмечается день образования регионального отделения полиции. В этот день временно исполняющий обязанности начальника управления Сергей Могилевич наградил почетными грамотами МВД инспекторов дорожно-патрульной службы по Хасынскому району Александра Пономаренко и Ярослава Капранова. В прошлом году они спасли жизнь человеку.

В декабре прошлого года инспекторы, как обычно, дежурили в поселке Палатка. Около часа ночи им поступило сообщение: в многоквартирном доме на Юбилейной лежит раненый мужчина. Так как оперативники в этот момент работали в другой части поселка, на место решили направить дежуривший неподалеку наряд. Спустя несколько минут полицейские уже были на месте.

- Увидев гражданина, который был ранен в шею и терял сознание, госавтоинспекторы связались с дежурным и рассказали о том, что необходима срочная помощь медиков. Однако карета скорой помощи находилась на вызове в соседнем поселке. Понимая, что промедление может стоить человеку жизни, полицейские с использованием специальной укладки приняли меры к остановке кровотечения и перенесли мужчину в патрульный автомобиль, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Шесть минут понадобилось полицейским, чтобы доехать до районной больницы. Ранения мужчины оказались серьезными. До сих пор 58-летний спасенный лечится. Оказалось, что ножом его ударил 43-летний ранее судимый сельчанин. Против него завели уголовное дело. Ему даже вынесли приговор: 3,5 года колонии строгого режима.

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