Гниющие деревья требуют спилить жители села под Хабаровском Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Некрасовки в Хабаровском районе обратились в реготделение Общероссийского народного фронта за помощью. Дело в том, что они боятся обрушения сгнивших тополей и трагедий, к которым это может привести. Как отмечают сами жители, опасные прецеденты уже случались, в прошлом году тополем едва не убило ребенка - большая ветка упала прямо на коляску с малышом. К счастью, ребенок не пострадал, однако проблема все же стоит в поселке остро.

Жители Некрасовки сообщили о тополе-знаменитости, в его стволе огромная дыра, напрочь прогнившая. Дерево уже дважды горело, спасатели подъезжали и тушили, значит, проехать и спилить дерево тоже вполне осуществимо.

- Этот тополь или рухнет на дом, или на тропинку, по которой часто ходят дети, гуляют люди с собаками, и кого-нибудь прибьет, - говорят жители Некрасовки.

ОНФ обращается к местным властям и призывает обратить внимание на проблему жителей и спилить деревья. Также отделение намерено обратиться в правоохранительные органы.

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