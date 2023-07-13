Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 7:44

Гниющие деревья требуют спилить жители села под Хабаровском

Жители Некрасовки боятся падения сгнивших тополей на людей
Оксана ШЕМЕТОВА
Гниющие деревья требуют спилить жители села под Хабаровском

Гниющие деревья требуют спилить жители села под Хабаровском

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Некрасовки в Хабаровском районе обратились в реготделение Общероссийского народного фронта за помощью. Дело в том, что они боятся обрушения сгнивших тополей и трагедий, к которым это может привести. Как отмечают сами жители, опасные прецеденты уже случались, в прошлом году тополем едва не убило ребенка - большая ветка упала прямо на коляску с малышом. К счастью, ребенок не пострадал, однако проблема все же стоит в поселке остро.

Жители Некрасовки сообщили о тополе-знаменитости, в его стволе огромная дыра, напрочь прогнившая. Дерево уже дважды горело, спасатели подъезжали и тушили, значит, проехать и спилить дерево тоже вполне осуществимо.

- Этот тополь или рухнет на дом, или на тропинку, по которой часто ходят дети, гуляют люди с собаками, и кого-нибудь прибьет, - говорят жители Некрасовки.

ОНФ обращается к местным властям и призывает обратить внимание на проблему жителей и спилить деревья. Также отделение намерено обратиться в правоохранительные органы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.