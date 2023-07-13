Водоколонку отремонтировали после обращений жителей Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске после обращений людей отремонтировали водоколонку на улице Пожарского в частном секторе. Здесь утеплили котлован и благоустроили прилегающую территорию.

О работах хабаровчане попросили мэра города Сергея Кравчука. Он поручил провести ремонт.

- Поступило обращение от местных жителей о рассмотрении возможности ремонта и утепления колодца колонки по улице Пожарского, 44. По поручению мэра города мы оперативно приступили к работе, задействовав пять единиц техники и ремонтную бригаду, - рассказал начальник центральной диспетчерской службы управления производством МУП «Водоканал» Юрий Емельянов.

Всего на балансе предприятия находится около пяти сотен водоколонок. Каждый день сотрудники организации работают по обращениям хабаровчан - независимо от времени суток и года. Также ремонты идут по составленному плану.

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