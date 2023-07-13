Да будет 4G: «Ростелеком» запустил мобильный интернет в отдаленных поселениях Хабаровского края

Фото: ПАО «Ростелеком»

С начала 2023 года «Ростелеком» установил базовые станции сотовой связи в пяти населенных пунктах Хабаровского края. Работы выполнены в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Стабильная мобильная связь и беспроводной интернет стандарта LTE (4G) появились в селах Восход Хабаровского района, Аим Аяно-Майского района и Чекунда Верхнебуреинского района, а также в поселках Пуир Николаевского района и Южный района имени Лазо. Аим и Южный расположены в труднодоступных районах, поэтому базовые станции в них подключены по спутниковым каналам. К остальным населенным пунктам построены волоконно-оптические линии связи.

«В Хабаровском крае проект УЦН 2.0 стартовал в 2022 году. На сегодняшний день «Ростелеком» построил 15 километров оптики к отдаленным поселениям. Доступ к мобильному интернету стандарта 4G получили около 770 жителей. Так благодаря государственной инициативе цифровые сервисы становятся доступны даже в самых дальних и малонаселенных уголках нашего края», - отметил директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Жители сел и поселков получили возможность в онлайн-формате пользоваться государственными и муниципальными услугами, общаться с родственниками и друзьями в мессенджерах, совершать онлайн-покупки и платежи, смотреть и скачивать интересующий контент в Сети.

«В этом году по федеральному проекту мобильный интернет стандарта 4G планируем запустить еще в восьми населенных пунктах, включая самые отдаленные: Верхняя Манома Нанайского района, Херпучи района имени Полины Осипенко, Софийск Верхнебуреинского района и Оглонги Охотского района. Строительство инфраструктуры связи осуществляется за счет федерального бюджета», - рассказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

Места для строительства базовых станций выбирают сами жители регионов, голосуя за них на портале госуслуг. Населенные пункты, которые стали лидерами опроса, включаются в адресную программу проекта УЦН 2.0.

В 2021 году Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, по которому до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны. В 2023 году «Ростелеком» планирует обеспечить мобильным интернетом и связью 106 сел и поселков Дальнего Востока.