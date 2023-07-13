Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в Хабаровском крае

Больше 10 человек подхватили острую кишечную инфекцию в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рассказали об обстановке с острыми кишечными инфекциями в регионе. Вспышку зафиксировали на строительной площадке на Малмыжском месторождении.

- Пострадали 13 человек. Управлением проводится эпидемиологическое расследование. Для лабораторного анализа отобраны пробы внешней среды, пищевой продукции, воды, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Исследования продолжаются. Специалисты контролируют ситуацию.

Острые кишечные инфекции могут появиться из-за антисанитарии, несоблюдения правил личной гигиены, употребления грязной пищи и воды, а также продуктов, которые хранились или готовились с нарушением санитарных правил.

Между тем в регионе зафиксирована сезонная вспышка энтеровирусной инфекции. За неделю зарегистрировали почти 100 случаев заболеваний среди детей, что на 80 процентов больше предыдущего периода.

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