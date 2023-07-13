Чтобы семье хорошо жилось: наркокурьера задержали в поезде в Хабаровске

Синтетический наркотик нашли в сумке у пассажира поезда в Хабаровске Фото: скриншот

Сотрудники транспортной полиции Хабаровска проверили поезд сообщением Москва - Владивосток. В сумке для ноутбука у одного из пассажиров вместо гаджета, наушников и мыши они нашли 300 граммов синтетического наркотика. Против 43-летнего жителя Приморья, перевозившего запрещенные вещества, завели уголовное дело.

Как рассказали в полиции, занимался он этим не впервые. Наркотик купил в столице, планировал распространять по Приморью мелкими партиями через закладки. Кроме того, он признался, что несколько лет зависим от запрещенных веществ. В качестве главного мотива назвал улучшение благосостояния своей семьи.

- Сейчас семья одна без кормильца, получается, останется. Рано или поздно все равно все останутся в одном месте. Лучше этим не заниматься, - сказал на допросе мужчина.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. На допросе он заявил, что раскаивается. Решения суда он будет ждать за решеткой. Расследование продолжается. Мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет.

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