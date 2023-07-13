«Убивать не планируем»: хабаровский депутат рассказала о реакции властей на новый закон об обращении с животными

О планах властей на бродячих собак после введения нового закона рассказала депутат из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблема бродячих собак в стране стала одной из самых основных. Ее постоянно пытаются решить, но не всегда получается. Госдума России приняла новый закон об обращении с бездомными животными. Теперь власти на местах могут сами решать, что делать с голодными псами. Главный нюанс: никакой эвтаназии и гуманного умерщвления.

О том, что планируется делать в Хабаровском крае, рассказала депутат закдумы региона Наталья Коваленко. Пока в крае работает всем известная программа «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат», согласно которой животное после всех процедур выпускают обратно туда, где его отловили. И работает эта схема не очень хорошо.

- Лично я как депутат вижу огромные недоработки по всему нашему Хабаровскому краю. У нас главы поселений и районов не хотят заниматься этой программой. Там, где кто-то кого-то нашел, очень много вопросов по подрядчику, как, например, в районе имени Лазо. Собаки оттуда находились у нас, и они были не до конца стерилизованы. Как-то раз собака с биркой в ухе спаривалась с кобелем, - вспоминает Наталья Коваленко.

И если, по словам депутата, в столице региона, Хабаровском районе и Комсомольске все более-менее нормально, то север региона вызывает вопросы. Например, Ульчский, где подрядчика будто бы и не было.

- Глава вечно говорит, что подрядчика нет. Но здесь появилась инициативная группа людей, ее организовала девушка из Хабаровска, которая ездила в командировку к мужу. Они уже строят вольер на 10 собак, нашли тех, кто обучит их отлавливать животных, ветеринара. С моей помощью нашли операционный стол. И все это произошло за два месяца, а глава не может ничего сделать три года. На совещаниях на эту тему я всегда задаю вопрос: а что вы сделали, чтобы у вас эта программа работала? Люди обычные могут все сделать, найти, а глава - нет, - говорит депутат.

Несмотря на это, в течение 2023 года можно не волноваться - контракт с подрядчиком заключен на год, и менять его никто не будет. А что произойдет потом. Пока сложно загадывать.

- Если в следующем году будет что-то, что угрожает жизни животным, я выйду на митинг, и выйдут все мои единомышленники. Потому что мы с этим не согласны. У нас 12 процентов регионов по всей стране выполняет эту программу. Все остальные от нее отнекиваются, и там процветает живодерство среди подрядчиков. Для таких регионов этот закон опасен, где слабая зоозащита. Я уверена, что в Астрахани будет так. Я вспоминаю историю с жестоким обращением с животным, когда мужчина изнасиловал собаку и скинул ее с пятого этажа. Ему вынесли смешной приговор, какой-то приют дал хорошие рекомендации - мол, оступился, бывает. И никто не решился сказать что-то против, - рассказала Наталья Коваленко.

Но в Хабаровском крае власти и депутаты пока отстаивают интересы животных. И пока у них такой настрой, ничего страшного можно не ждать. Они продолжат работать над программой по отлову и возврату, убивать собак никто не планирует.

Остаются вопросы у депутата пока лишь к приюту, который строят в Хабаровске. Как сообщалось ранее, этим занимаются предприниматели. Но они не погружены в тему, от чего и могут возникнуть проблемы, считает Наталья Коваленко. А те, кто разбирается в сфере, работать в этих условиях просто не хотят.

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