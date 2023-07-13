Из-за групповой вспышки энтеровируса закрыли детский сад в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае люди стали чаще болеть энтеровирусной инфекцией. По словам сотрудников Роспотребнадзора, это сезонный рост заболевания. За последнюю неделю зафиксировано 95 случаев, что на 80 процентов больше показателей предыдущей недели. Из них у 11 человек – подозрение на энтеровирусный меннингит. Случаи зарегистрированы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском районах. Причиной распространения болячки является жаркая погода, купание в запрещенных местах и несоблюдение правил личной гигиены.

Есть и групповой случай. Его зафиксировали в детском саду Николаевска-на-Амуре. Его пришлось закрыть.

- Работа учреждения была приостановлена для поведения профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в соответствии с предписаниями управления. В настоящее время работа детского сада возобновлена, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

К приему больных на всякий случай уже подготовили госпитали. Специалисты контролируют ситуацию.

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