Пожар на Лысой горе в Хабаровском крае мог произойти по вине туристов

Пожар на Лысой горе в Хабаровском крае мог произойти из-за туристов Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве лесного хозяйства Хабаровского края рассказали о тушении пожара на Лысой горе. Термоточку спутник зафиксировал недалеко от озера Амур ночью 8 июля. Туда направили воздушное судно, чтобы подтвердить факт пожара. Это нужно, потому что в 20-25 процентах термоточка может быть просто прогревом скал и камней.

- Сообщений о лесном пожаре в районе обнаруженной термоточки в адрес региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, ЕДДС, дежурно-диспетчерской службы и по единому номеру 8-800-100-94-00 не поступало. При наличии своевременных сообщений о возникновении возгораний можно предотвратить катастрофические последствия от огня, - рассказали в минлесхозе.

В обед того же дня летчик нашел пожар, его площадь составляли три гектара. Туда направили 24 человека на вертолете и пожарный автомобиль.

Руководитель группы осмотрел место и составил план тушения. Специалисты прокладывали минполосы, проводили встречный отжиг и тушили огонь напрямую. Работы начались в 14 часов 8 июля. На следующий день решили наращивать силы, так как пожар только распространялся. На место приехала еще спецтехника, проводились работы по опашке кромки. Вечером его локализовали на 95 гектарах, а 10 числа полностью потушили.

При обследовании горельника обнаружили место на вершине горы, где возможно располагался непотушенный туристами костер, который и мог стать причиной пожара. МЧС начали расследование.

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