Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 14 июля

Массовое заражение детей энтеровирусной инфекцией произошло в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае закрыли детсад, где произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Воспитанникам одного из учреждений Николаевска теперь придется некоторое время оставаться дома, пока не будет снят карантин.

Гидрологи спрогнозировали подъем воды в Амуре у Хабаровска. Уже к концу июля уровень может достичь 3,5 метра. При этом специалисты считают, что городу такое положение дел не угрожает, а вот 134 села в регионе могут оказаться в зоне подтопления.

Депутат закдумы края Наталья Коваленко прокомментировала новый закон о бездомных животных. Она рассказала о планах региональных властей на ближайшее время.

Хабаровчанка завела необычного питомца, который стал ей настоящим другом. Женщина приручила ворона и обучила его командам. Хозяйка необычного питомца говорит, что это интересный опыт, и она не жалеет о том, что поселила у себя такого питомца.

Жителям Хабаровска рассказали о новых правилах пересечения российско-китайской границы. Ранее планировалось ввести безвизовый режим для туристов, но решение пересмотрели.

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