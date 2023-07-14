Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 14 июля

Массовое заражение детей энтеровирусной инфекцией произошло в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровском крае закрыли детсад, где произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Воспитанникам одного из учреждений Николаевска теперь придется некоторое время оставаться дома, пока не будет снят карантин.
Гидрологи спрогнозировали подъем воды в Амуре у Хабаровска. Уже к концу июля уровень может достичь 3,5 метра. При этом специалисты считают, что городу такое положение дел не угрожает, а вот 134 села в регионе могут оказаться в зоне подтопления.
Депутат закдумы края Наталья Коваленко прокомментировала новый закон о бездомных животных. Она рассказала о планах региональных властей на ближайшее время.
Хабаровчанка завела необычного питомца, который стал ей настоящим другом. Женщина приручила ворона и обучила его командам. Хозяйка необычного питомца говорит, что это интересный опыт, и она не жалеет о том, что поселила у себя такого питомца.
Жителям Хабаровска рассказали о новых правилах пересечения российско-китайской границы. Ранее планировалось ввести безвизовый режим для туристов, но решение пересмотрели.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru