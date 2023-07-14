В Хабаровском крае умные счетчики начнут сами передавать показания по свету

Умные счетчики начнут сами передавать показания по свету Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К концу 2023 года 44 тысячи жителей Хабаровского края будут рассчитываться за электроэнергию по показаниям умных счетчиков. Это значит, что потребителям больше не придется передавать показания по свету, «Хабаровскэнергосбыт» будет получать данные автоматически в онлайн-режиме. Только в квитанциях за июнь 21 тысяча жителей многоквартирных домов (МКД) получила уведомление о том, что их счетчики присоединены к интеллектуальной системе учета.

В многоквартирном жилфонде установкой умных приборов занимается гарантирующий поставщик электроэнергии - ПАО «ДЭК». В частных домах - сетевые организации. Для потребителей эта услуга бесплатная.

«Хабаровскэнергосбыт» устанавливает «умные» счетчики в домах, где они отсутствуют, сломались, или у них истек межповерочный интервал и срок эксплуатации. Сейчас в регионе уже установлено 30,2 тысячи таких приборов. До конца года к ним прибавится еще 13,9 тысячи.

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