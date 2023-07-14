330 тысяч человек прошли диспансеризацию в Хабаровском крае Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровском крае диспансеризацию прошли около 48 процентов жителей от установленного плана. Это более 330 тысяч человек из 700 тысяч. Профилактические осмотры должны пройти около 96 тысяч человек, а диспансеризацию после коронавируса - 60 тысяч. В 2023 году пройти ее могут те, кто родился в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годах, а также люди старше 40 лет.

Обслуживать пациентов врачам помогают волонтеры-медики. Они занимаются анкетированием, проводят процедуры, которые не требуют медицинского вмешательства.

- В регионе больше 500 волонтеров, помогающих при диспансеризации. Они заполняют бланки, измеряют вес, рост, давление у пациентов. 107 студентов пятого курса ДВГМУ направлены на работу в Хабаровск и районы края. В июле они проходят практику. Потребность по краю в таких помощниках составляет около 300 человек, - сказал зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов.

Чтобы получить услугу, нужно обратиться в поликлинику с полисом ОМС. Диспансеризация проводится бесплатно.

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