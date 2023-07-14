Восемь несчастных случаев с выпадением детей из окон произошли в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С наступлением лета участились случаи выпадения детей из окон в Хабаровске. В этом году зафиксировано уже восемь таких происшествий. Причины и обстоятельства падений разные, но все они происходят из-за отсутствия специальных запорных устройств на окнах. А москитные сетки только создают иллюзию безопасности у детей.

Хабаровчан призывают позаботиться о мерах безопасности, чтобы избежать трагедий. Нельзя оставлять детей дома одних и ставить около окон мебель, которая позволит ребенку залезть на подоконник. Нужно использовать специальные замки или решетки на окнах. Также необходимо объяснять малышам, что открытое окно - это опасно.

В прокуратуре Хабаровского края предупреждают родителей об административной и уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.

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