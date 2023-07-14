Прихватил «сувенир» за 60 тысяч: прием гостей закончился кражей для жительницы Хабаровска

Мужчина украл кольцо за 60 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Железнодорожного района Хабаровска обратилась в полицию, сообщив о краже золотого кольца за 60 тысяч рублей. Она рассказала, что накануне принимала гостей, а наутро после их ухода обнаружила пропажу украшения.

Правоохранители проверили всех, кто приходил к женщине, и вычислили подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина, проживающий в поселке Горького. Раньше он уже имел проблемы с законом.

- Украденное кольцо подозреваемый сдал в ломбард за 20 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды. В ломбарде проведен обыск. Был изъят залоговый билет, выписанный на имя задержанного, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Его водворили в СИЗО на время следствия. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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