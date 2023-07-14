Вспышки опасных болезней животных зарегистрированы в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевом управление ветеринарии подвели итоги по эпизодической ситуации на утро 14 июля. В регионе зарегистрированы вспышки опасных болезней животных. В управлении ситуацию держат на контроле.

В крае зарегистрировано 36 эпизоотических очагов по лейкозу и один по сальмонеллезу крупного рогатого скота. Они расположены в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Хабаровском и районе имени Лазо. Также ситуация напряженная в Хабаровске.

В Комсомольском, Тугуро-Чумиканском и районе имени Лазо действуют четыре эпизоотических очага по трихинеллезу. Это инфекционное заболевание, опасное для человека. Заразиться им можно при употреблении сырого и мяса, прошедшего недостаточную термическую обработку.

Два очага по варроатозу пчел зафиксированы в Бикинском и районе имени Лазо, а в нанайском – очах по нозематозу пчел.

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